- 1.101 persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca a fost inregistrata o singura reactie de tip alergic minora. De la debutul vaccinarii, peste 2.000 de persoane au fost vaccinate. Comitetul Național de Coordonare…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca luni au fost vaccinate 1.101 de persoane, astfel ca numarul total al celor vaccinati a ajuns la 2.066. In ultimele 24 de ore, a fost validata o reactie de tip alergic minora, fiind de asemenea…

- Autoritatile au anuntat cum pot pacientii sa semnaleze reactiile adverse la vaccinul impotriva COVID-19, la doar o zi de la debutul campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus. „Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) pune la dispoziția pacienților…

- Noi transe din vaccinul anti-COVID-19 vor sosi in Romania in 29 si 30 decembrie, a anuntat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. „Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului.…

- Romania a dat duminica startul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, iar in prima zi, pana la ora 18.00, aproape 1.000 de cadre medicale au fost imunizate, a transmis Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Astfel, in cele 10 spitale in care a inceput…

- Centrul national de stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului „Cantacuzino” este complet autorizat si avizat de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), dupa ce a obtinut autorizatia de distributie angro. Potrivit unui comunicat de…

- Campania naționala de vaccinare este aproape de linia de start, iar autoritațile preconizeaza ca primele doze de vaccin anti-COVID-19 vor sosi în România în ultimele zile ale acestui an. Având în vedere ca…

- Primele 10.000 de doze de vaccin care vor ajunge in Romania vor fi distribuite in zece spitale din București și din țara, a anunțat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Comitetul Național de coordonare a activitaților de vaccinare are in vedere primirea…