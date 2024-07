Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonie de deschidere controversata pentru Jocurile Olimpice de la Paris Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris a starnit reacții mixte. Criticile au venit in special din partea presei britanice și multor spectatori din intreaga lume. Daily Mail a ironizat francezii pentru ploaia…

- Duminica seara, frații Andrew și Tristan Tate, in prezent acuzați in Romania pentru trafic de persoane și viol, au organizat un protest in fața Ambasadei Franței la București, exprimandu-și dezaprobarea fața de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris.

- Meci interzis cardiacilor la tenis de masa. Eduard Ionescu, 19 ani, a salvat șase mingi de meci și a obținut o victorie de senzație in fața nigerianului Quadri Aruna, scor 4-3 (8-11, 9-11, 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 13-11), sambata seara, in prima runda a probei masculine de simplu din cadrul Jocurilor…

- Canotorii Ionela Livia Cozmiuc si Marius Cozmiuc au stabilit o premiera la ceremonia de deschidere de vineri de la Paris, devenind primul cuplu casatorit din istorie portdrapel pentru tara lor. Cei doi au aflat despre onoarea ce le-a fost atribuita cu putin timp inainte de Jocuri, cand au mers sa faca…

Deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de Vara e programata in aceasta seara (vineri, 26 iulie, ora 20:30), evenimentul fiind transmis live de postul național de televiziune (TVR 1, TVR Sport si TVR Moldova).

- Jocurile Olimpice de la Paris 2024 vor avea festivitatea de deschidere astazi, 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe TVR 1, TVR Sport și Eurosport, dar unele intreceri au debutat deja. In capitala Franței va fi organizata o ceremonie care se anunța una spectaculoasa. Ceremonia de deschidere va avea…

- Ne pregatim pentru o premiera! Pe durata Jocurilor Olimpice de la Paris, Eurosport va realiza o emisiune zilnica dedicata celei mai importante competiții sportive a verii. E o premiera pentru țara noastra, și asta fiindca show-ul va fi produs in Romania, urmand sa fie difuzat live in 5 țari din regiune.…

