Câți români folosesc, de fapt, cardul de energie. Ce sumă s-a cheltuit până acum ”Pana la momentul publicarii prezentului comunicat s-au efectuat 116.268 de plati, in valoare de 37 de milioane de lei. Dintre acestea, aproximativ 10% s-au efectuat in mediul rural. Media unei plati decontate este de 330 lei”, a transmis, vineri seara, MIPE, intr-un comunicat de presa. ”Vedem ca mobilizarea este generala, avem peste 6.000 de oficianti la care se pot efectua platile, alti 11.000 de postasi pot incasa direct la domiciliile beneficiarilor si avem si plata online. Cea din urma se pare ca genereaza mare interes, a fost folosita deja de peste 10.000 de romani si media este in crestere.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pana la momentul publicarii prezentului comunicat s-au efectuat 116.268 de plati, in valoare de 37 de milioane de lei. Dintre acestea, aproximativ 10% s-au efectuat in mediul rural. Media unei plati decontate este de 330 lei”, a transmis, vineri seara, MIPE, intr-un comunicat de presa. ”Vedem ca mobilizarea…

- Guvernul a aprobat o noua modalitate de plata privind ajutorul de incalzire. Este vorba de plata online cu ajutorul cardului de energie. Anunțul a fost facut de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Guvernul a aprobat astazi, prin ordonanta, cea de-a treia modalitate de a efectua…

- Plata facturilor și a datoriilor la energie ale persoanelor vulnerabile, beneficiare ale ajutorului de 1.400 de lei, se va putea face și online prin intermediul unei aplicații informatice a Poștei Romane, dupa ce Guvernul va adopta marți o Ordonanța in acest sens, a anunțat Marcel Boloș, ministrul Investițiilor…

- Cardurile pentru plata facturilor la energie au inceput sa fie printate la Fabrica de Timbre, sucursala specializata a Companiei Naționale Poșta Romana. Poștașii vor distribui cardurile pentru tranșa I in perioada 1-28 februarie.Pentru persoanele care au intrebari punctuale legate de plata ajutorului…

- Ajutorul va fi distribuit in doua tranșe, a cate 700 de lei fiecare: in februarie 2023 și in septembrie 2023 Sursa articolului: Tot ce trebuie sa știi despre cardurile pentru plata facturilor de energie Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- 1.400 de lei sprijin din #banieuropeni pentru plata facturilor la energie pentru persoanele vulnerabile; Ajutorul va fi distribuit in doua transe, a cate 700 de lei fiecare: in februarie 2023 si in septembrie 2023; Se pot plati o parte din cheltui ...

- 3,9 milioane de romani vulnerabili ar putea primi anul viitor un ajutor de 1.400 de lei, in doua tranșe, pentru compensarea facturilor la energie, prin intermediul unor carduri ce vor fi livrate din luna februarie de Poșta Romana, a anunțat joi ministrul Marcel Boloș. S-a prelungit și masura acordarii…

- In 2023, romanii vulnerabili vor primi din fonduri europene sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Naționala Poșta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul…