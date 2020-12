Câți români din afara țării au contactat coronavirusul Peste 7.000 de romani din afara țarii sunt infectați cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 7.036 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 1.938 in Italia, 1.283 in Spania, 167 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.085 in Germania, 93 in Grecia, 49 in Danemarca, 36 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 4 in Suedia, 123 in Austria, 22 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 11 in Elveția, 3 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 2 in Bulgaria, 10 in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

