Câți români au meseria la care visau în copilărie SONDAJ Planurile din copilarie coincid in masura infima cu realitatea intalnita "in teren" la maturitate. Concluziile unui studiu realizat in Romania. 95% dintre angajatii romani spun ca lucreaza in domenii diferite de cele la care visau atunci cand erau copii, potrivit unui sondaj al platformei de recrutare online BestJobs, care arata ca 45% dintre respondenti se visau invatatori/invatatoare in perioada copilariei, alti 18% aviatori, 10% avocati, 9% bucatari/bucatarese, in timp ce 7% visau sa fie doctori. "Visurile de copil nu se potrivesc cu responsabilitatile de adult sau cel putin… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

