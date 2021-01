Câți români au mers în Maldive în această iarnă. Suntem în top! Cât costă o vacanță de o săptămână Cați romani au mers in Maldive in aceasta iarna. Studiile arata ca Suntem in top. Cat costa o vacanța de o saptamana, citește in articolul de mai jos. Romanii au dat buluc in Maldive, la inceput de 2021. Cat costa o excursie pe destinația exotica S-a aflat cați romani au mers in Maldive in aceasta […] The post Cați romani au mers in Maldive in aceasta iarna. Suntem in top! Cat costa o vacanța de o saptamana appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Statiunile balneare nu au dus lipsa de turisti in preajma sarbatorilor de iarna. Apele termale au fost alegerea romanilor, care, spre deosebire de alti ani, au decis sa isi petreaca Craciunul in tara

- Interesul romanilor pentru vacanta de iarna pe plaje exotice a crescut cu 200% anul acesta, conform solicitarilor primite de agentiile de turism. Pentru ca nu exista restrictii si sunt destinatii sigure in care se poate ajunge, in premiera, prin zbor direct, mii de romani vor sa-si petreaca vacanta…

- Pe unde mai pleaca romanii in strainatate, in vacanța de sarbatori? Ei bine, mulți au optat pentru destinații ca Zanzibar, Maldive, Egipt, Dubai sau Turcia. Partea interesanta e ca unii iși pot plati vacantele si in 12 rate, cu dobanda zero, spune o agenție de turism care se ocupa de tot ceea ce trebuie…

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt si Turcia sunt destinatiile externe in care romanii isi vor petrece vacanta de revelion, arata datele touroperatorului Paralela 45, care precizeaza ca o vacanta de sase nopti in Maldive porneste de la 2.000 de euro/persoana, relateaza news.ro Vezi și: Dan Bittman…

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt sau Turcia sunt printre destinatiile externe in care romanii au ales sa-si petreaca vacanta de Revelion din acest an, arata datele unui turoperator roman, transmise duminica AGERPRES. In pachetele respective de vacanta este inclusa atat asigurarea medicala, cat si Storno,…

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt si Turcia sunt destinatiile externe in care romanii isi vor petrece vacanta de revelion, pentru zonele exotice fiind suplimentate curse si prelungite ofertele si in prima parte a anului.

