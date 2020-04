In condițiile in care oficialii au anunțat cat se poate de clar ca masurile restrictive dispuse de autoritați raman valabile și de Sarbatorile Pascale, in incercarea de a stavili pe cat posibil raspandirea cazurilor de infectare cu noul coronavirus la nivel național, oamenii legii au verificat, pe teren, in ce masura se respecta aceste decizii. […]