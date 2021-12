Câți români au completat până acum formularul digital PLF de intrare în țară Formularul digital de intrare in Romania (PLF) va fi folosit incepand de luni șipotrivit primelor informații, pana duminca, ora 18.00, peste 14.000 de persoane au completat formularul. „De la lansarea aplicației https://plf.gov.ro și pana la 18:00, au fost create 35.549 de conturi in platforma și 14.212 persoane au generat formulare digitale de intrare in Romania (PLF). Diferența […] The post Cați romani au completat pana acum formularul digital PLF de intrare in țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

