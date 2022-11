Câți români au beneficiat de creșteri salariale în anul 2022 Cați romani au beneficiat de creșteri salariale in anul 2022 Doar 27,7% dintre romani au avut parte de majorari salariale pe parcursul anului 2022, 47,1% dintre acestia au beneficiat de cresteri de salarii de pana la 5%, iar 36,8% au beneficiat de majorari intre 5% si 10%, potrivit unui sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. La intrebarea daca au beneficiat […] Citește Cați romani au beneficiat de creșteri salariale in anul 2022 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 27,7% dintre romani au beneficiat de majorari salariale pe parcursul acestui an, 47,1% dintre aceștia au beneficiat de creșteri de salarii de pana la 5%, iar 36,8% – de majorari intre 5% și 10%, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. La intrebarea…

- In Romania, doar un angajat din trei a primit o marire de salariu in anul 2022, releva un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro . Sondajul releva ca doar 27,7 la suta dintre romani, adica mai puțin de o treime, au beneficiat de majorari salariale pe parcursul anului…

- Doar 27,7- dintre romani au beneficiat de majorari salariale pe parcursul acestui an, 47,1- dintre acestia au beneficiat de cresteri de salarii de pana la 5-, iar 36,8- de majorari intre 5- si 10-, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. "Doar 27,7-…

- Doar 27,7% dintre romani au beneficiat de majorari salariale pe parcursul acestui an, 47,1% dintre acestia au beneficiat de cresteri de salarii de pana la 5%, iar 36,8% de majorari intre 5% si 10%, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. ”Doar 27,7%…

- Doar 27,7% dintre romani au beneficiat de majorari salariale pe parcursul acestui an, 47,1% dintre aceștia au beneficiat de creșteri de salarii de pana la 5%, iar 36,8% de majorari intre 5% și 10%, rezulta dintr-un sondaj.

- BANI MAI MULTI…Motivat de faptul ca, in ultimii 4 ani, administratia publica locala nu a beneficiat de majorari salariale, asa cum au beneficiat ceilalti bugetari, alesii au decis majorarea salariilor pentru primari, presedinti de consilii judetene sau demintari. Se discuta de o majorare de 25% dar,…

- Dobanda fixa este vazuta de 39% dintre romani drept cea mai buna solutie pentru ei, chiar daca este mai mare decat dobanda variabila, potrivit unui sondaj de opinie realizat de comparatorul bancar Finzoom.ro, la solicitarea Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).…

- In cateva zile, milioane de romani vor avea salarii mai mari. De la 1 septembrie intra in vigoare noua majorare salariala, ordonanța privind marirea urmand sa fie aprobata de Guvern chiar azi, dupa mai multe amanari.