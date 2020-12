Câți români aleg să se vaccineze anti-COVID. SONDAJ Un sondaj IRES realizat in perioada 18-21 decembrie, indica faptul ca deși 25% dintre romani resping ferm vaccinarea anti-COVID-19, mai mulți romani sunt deciși sa se vaccineze impotriva coronavirusului: Da, sunt decis sa ma vaccinez – 37,4% barbați, 29,5% femei Nu sunt decis daca ma vaccinez – 36,1% barbați, 40,9% femei Sunt decis sa nu ma vaccinez – […] The post Cați romani aleg sa se vaccineze anti-COVID. SONDAJ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

