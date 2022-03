Stiri pe aceeasi tema

- Situatia copiilor ucraineni aflati in sistemul de protectie din Romania Foto: Radio Cluj. Dintre cei 460 de copii ucraineni care au intrat în România neînsotiti sau provenind din centre de plasament, doar 168 se mai afla în sistemul de protectie speciala de la noi din tara.…

- Politia de Frontiera anunta luni dimineata ca 33.969 de cetateni ucraineni au intrat in tara duminica, in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta. “In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane, dintre care 33.…

- In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 270de persoane, dintre care33.969 cetateni ucraineni (in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 953 cetateni ucraineni(in ușoara scaderecu…

- Ministerul Apararii Nationale a pregatit toate cele 11 spitale militare din subordinea Directiei Medicale pentru asigurarea asistentei si tratamentului medical pentru militarii raniti din Ucraina.

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 54 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acești cetațeni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General de Imigrari,…

- Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita a declarat, vineri, dupa sedinta de guvern comuna a celor doua tari, in declaratia de presa comuna cu premierul Nicolae Ciuca, despre decizia de a construi un pod nou peste Prut, ca acest pod va aduce bunastare oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului. …

- „Cand ai un simptom, suni pentru a veni cineva sa te testeze. Sistemul e cel de urgența, ambulanțele. Vin și te testeaza acasa. Lucrul acesta se face și cu ajutorul DSP-urilor. Sunt doua cai noi de a ne testa gratuit. Ele nu mai folosesc resursa statului, degrevand-o pentru alți pacienți și alte patologii…

- Previziunile Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) arata ca, in cel mai rau scenariu privind evoluția pandemiei in valul cinci și impactul raspandirii tulpinii Omicron, Romania ar putea inregistra, pana pe 14 fabruarie, peste 70.000 de cazuri noi de COVID-19 pe zi, a declarat, vineri, ministrul…