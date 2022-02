Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucrainieni care au venit in Romania sunt cazati 700 de cetateni, iar gradul de ocupare este de 65%, informeaza News.ro . Lucian Bode a declarat, luni, in judetul Suceava, ca in tabara mobila de la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca Romania este pregatita pentru orice scenariu si deplin implicata "in furnizarea unui raspuns coordonat si articulat" la situatia creata dupa invazia rusa din Ucraina. El a precizat luni, cu prilejul unei vizite in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Comisarul european Ylva JOHANSSON, responsabil pentru afaceri interne, va efectua o vizita la Suceava si la Bucuresti in data de 28 februarie 2022. Potrivit MAI, comisarul european va vizita tabara mobila de asistenta umanitara din zona PTF Siret si va sustine declaratii de presa la Punctul de Trecere…

- Reuniune speciala task force la Palatul Victoria, convocata de premier Nicolae Ciuca. Foto: Guvernul României La Palatul Victoria are loc de la aceasta ora o reuniune speciala task force, convocata de premierul Nicolae Ciuca si dedicata crizei generate de agresiunea militara rusa…

- Politistii de frontiera romani au depistat și indisponibilizat in timpul controlului un autoturism de lux BMW, an de fabricatie 2020, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Italia, arata un comunicat al instituției. In ziua de 14 februarie, in jurul orei 20.45, in Punctul…

- Trei barbați de origine afgana au fost depistați de catre politistii de frontiera giurgiuveni, ascunși in semiremorca unui ansamblu rutier. Aceștia, șoferul și mijlocul de transport au fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor. Potrivit reprezentanților…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au depistat un cetatean din Turcia, care a incercat sa ajunga in Olanda avand aplicata in pasaport o viza falsa. Cetateanul turc este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de uz de fals si tentativa de trecere frauduloasa…

- Șoferii de microbuze cauta tot felul de metode prin care sa evite aglomerația de frontierele terestre. Un sofer de microbuz care transporta pasageri din strainatate in Bacau a trecut frontiera, la Nadlac, pe contrasens. Șoferul dorea sa evite triajul epidemiologic si riscul ca ocupantii vehiculului…