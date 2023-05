Câți prosumatori sunt în județul Hunedoara La finalul lunii martie, Romania a ajuns la 55.244 de prosumatori, cu o capacitate instalata de 636 MW, circa 5.000 de prosumatorii fiind inregistrati in Ilfov, judet in care se afla cea mai mare comunitate de mici producatori-consumatori de energie din Romania, potrivit analizei realizate de Ziarul Financiar. „Datele furnizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) arata ca la finalul lunii martie judetele cu cea mai mare capacitate a proiectelor care se inscriu in categoria prosumatorilor sunt Ilfov, Timis si Dolj, acestea avand in total aproape 11.000… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pe rauri din 15 judete, pana la miezul noptii. Potrivit hidrologilor, in intervalul orar 13:00 – 00:00, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii, se vor semnala…

- Sandero a devenit cea mai vanduta masina pe pietele europene, in luna aprilie, reusind sa depaseasca toti competitorii, inclusiv celebrul Tesla Model 3. Dacia Sandero a vandut cu aproximativ 2.000 de automobile peste volumul reusit de principalii rivali, VW T-Roc si Opel Corsa, avand un total de 18.659…

- Numarul asistaților social a fost, in martie 2023, de 165.714 persoane, cu 289 mai multe fata de luna anterioara. Datele au fost furnizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), scrie Agerpres . Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.461), Bacau…

- Eveniment Atenționare hidrologiga / Cod galben de inundații aprilie 18, 2023 09:34 Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o atenționare hidrologica Cod galben de inundații avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele zile.…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod Galben valabila cel puțin pana miercuri, la ora 12.00. Specialiștii spun ca avertizarea este valabila pentru raurile…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), Codul galben se instituie in intervalul luni ora 12.00 - miercuri ora 12.00 pe rauri din bazinele hidrografice Bega, Timis, Barzava, Caras, Nera, Cerna, Dunare – afluentii mici aferenti sectorului amonte confluenta cu raul…

- • Romania – al doilea producator de gaze din UE si un „adevarat hub de infrastructura de gaze” • DEPOGAZ Ploiesti „este si poate deveni si pentru mai multi clienti depozitar international de energie sub forma de gaze” Luiza Radulescu Pintilie Inca inainte de a se incheia actualul sezon rece, nu putine…

- Drumul de la succes la dezastru poate fi parcurs doar in cateva luni. Azi ești primul pe piața, dar din diverse motive poți pierde totul in scurt timp. Sentința definitiva data de autoritați e doar bomboana de pe coliva. In ședința de vineri a Comitetului de reglementare al ANRE se va discuta retragerea…