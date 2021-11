Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mica rata de vaccinare este inregistrata la gradinița 234 din Sectorul 2 al Capitalei, de doar 12,5%. Sunt și 14 unitați de invațamant private și de stat cu rata de vaccinare a angajaților de 100%, relateaza G4Media.ro, care citeaza Edupedu.ro. Cat privește procentul de elevi vaccinați, Sorin…

- Thailanda a adaugat 17 noi țari pe lista statelor ale caror cetațeni complet vaccinați pot vizita statul asiatic fara a mai fi nevoiți sa stea in carantina, iar Romania se afla pe aceasta lista, scrie Bangkok Post. Autoritațile spera la o revigorare a turismului, care se apropie de varful sezonului…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la un centru de vaccinare din sectorul 2 al Capitalei, unde se intocmeau certificate false, fiind inlocuite datele persoanelor vaccinate impotriva COVID-19, cu ale unor persoane care nu au fost imunizate in realitate. Sunt puse in executare 178 de mandate de aducere…

- Centrele de vaccinare de la Romexpo, dar și centre ce vor fi amenajate in incinta Circulului Metropolitan, a Bibliotecii Naționale, a Palatului Copiilor sau a Liberty Mall vor funcționa non-stop in wekeend pentru bucureștenii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19. CNCAV anunța “Maratonul…

- Mii de familii din 200 de blocuri din Capitala nu au in prezent apa calda și caldura, iar oficialii nu au deloc vesti bune și lasa de ințeles ca iarna ce bate la ușa nu va trece deloc ușor. Fie va fi suportat frigul din locuințe, fie costurile facturilor la energie va crește substanțial pentru […] The…

- Comercianții incurajeaza campania de vaccinare și recurg la tot felul de metode pentru a-i convinge pe oameni sa se imunizeze. In mallul Grand Arena din București, au aparut reducerile la haine in baza certificatului de vaccinare. Astfel, conform unui anunțat postat in fața unui magazin, cumparatorii…

- Aproximativ 30.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani s-au vaccinat in vacanța de vara impotriva Covid-19. Numarul este mult mai mare la categoria de varsta 16-19 ani unde, potrivit ministrului Sorin Cimpeanu, s-au vaccinat aproximativ 145.000. In ceea ce privește personalul din Invațamant,…