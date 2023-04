Câți porci vor avea voie să crească românii în gospodărie Romanii nu vor avea limite in ceea ce privește numarul de porci care pot fi crescuți in gospodarie, potrivit proiectului de act normativ cunoscut ca ”Legea porcului”, adoptat recent in Parlamentul Romaniei. In prima faza actul normativ, inițiat de parlamentarii UDMR, stabilea ca numarul maxim de porci care pot fi crescuți in gospodariilor necomerciale este de cinci, ceea ce a iscat numeroase discuții in societatea romaneasca. Fața de varianta care trecuse de Senat, la Camera Deputaților au fost eliminate mai multe prevederi. In primul rand, este vorba de prevederea conform careia cresterea porcinelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

