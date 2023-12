Câți pensionari sunt acum în România. Pensia medie lunară s-a menţinut la 2.117 lei Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul III 2023, de 4,979 milioane de persoane, in crestere cu o mie de persoane fata de trimestrul II 2023, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Pensia medie lunara a fost de 2.117 lei, in creṣtere cu 0,4% faṭa de trimestrul precedent. ”In trimestrul III 2023, numarul mediu de pensionari a fost de 4.979.000 persoane, in crestere cu o mie persoane fata de trimestrul II 2023; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.601.000 persoane, in crestere cu 3.000 persoane faṭa de trimestrul precedent;… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

