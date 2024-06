Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4.747.604 de pensionari era inregistrat in mai 2024 in Romania, cu 670 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.249 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice CNPP .Valoarea totala a drepturilor de pensie cuvenite s a ridicat…

- Un numar de 4.748.274 de pensionari era inregistrat in aprilie 2024 in Romania, cu 4.274 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.248 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).

- CNPP: Peste 4,74 milioane de pensionari inregistrați in Romania, in luna aprilie. Cat a fost pensia medie In Romania erau inregistrați in luna aprilie un numar de 4.748.274 de pensionari, cu 4.274 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta. Pensia medie a fost de 2.248 de lei, conform datelor…

- Un numar de 4.748.274 de pensionari era inregistrat in aprilie 2024 in Romania, cu 4.274 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.248 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Valoarea totala a drepturilor de pensie cuvenite…

- 4.748.274 de pensionari erau inregistrati in aprilie 2024 in Romania, cu 4.274 persoane mai putine comparativ cu luna martie, iar pensia medie a fost de 2.248 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) si publicate de Agerpres.

- Un numar de 4.752.548 de pensionari era inregistrat in martie 2024 in Romania, cu 3.890 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.247 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), transmite Agerpres.Valoarea totala a drepturilor…

- Un numar de 4.752.548 de pensionari era inregistrat in martie 2024 in Romania, cu 3.890 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.247 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), transmite Agerpres.Valoarea totala a drepturilor…

- Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), 4.752.548 de pensionari era inregistrat in martie 2024 in Romania, cu 3.890 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta. Pensia medie a fost de 2.247 de lei, transmite Agerpres. Valoarea totala a drepturilor de pensie cuvenite…