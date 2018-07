Cati pensionari are Romania si cu ce venituri traiesc ei

Stiri pe aceeasi tema

- "Am elaborat un act normativ pe care il vom pormova astazi in sedinta de guvern, iar pensionarii cu venituri de pensii si indemnizatii sociale de pana la 990 de lei pe luna inclusiv indiferent daca realiz sau nu astfel de venituri sa beneficieze de medicamente compensate cu 90 la suta din lista…

- Independenta sistemului judiciar si continuarea luptei anticoruptie sunt de maxima importanta pentru Comisia Europeana, lucru subliniat in repetate randuri in rapoartele de evaluare redactate in cadrul MCV. Aceasta este prima reactie a Comisiei Europene dupa ce, luni, Laura Codruta Kovesi…

- Pretul energiei electrice va scadea, in medie, cu 3,53%, iar punctul de pensie va creste cu 10%, acestea fiind principalele modificari care intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie in economia romaneasca. Astfel, pentru urmatorul an, adica pana la 30 iunie 2019, consumatorii de electricitate…

- Romania este o tara care in medie se descurca bine, insa discrepantele regionale si sociale nu s-au vindecat, iar acesta se datoreaza faptului ca sectorul public nu poate implementa politici cu care sa le ofere oportunitati tuturor locuitorilor, a declarat, vineri, Tatiana Proskuryakova, manager de…

- Societatea de avocati Trandafir & Associates a asistat cu succes Municipiul Constanta in litigiul impotriva Polaris M.Holding - societatea de salubrizare din Constanta. In dosarul nr. 2711/99/2016, Curtea de Apel Iasi a respins, pe 21 mai 2018, cererea formulata de Polaris M.Holding, privind…

- Aproximativ 80% dintre analistii Chartered Financial Analyst (CFA) Romania anticipeaza o depreciere a leului in raport cu euro in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru urmatoarele 6 luni este de 4,7106 lei pentru un euro, in timp…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu realizat de Deloitte, la solicitarea Asociatiei Romane a Concesionarilor…

- Casa Nationala de Pensii Publice a pus la dispoziția utilizatorilor o aplicație care sa ajute la aflarea varstei de pensionare la termen și anticipata. Cei interesați pot afla anul și luna in care iși pot depune cererea de pensionare, dar și la ce varsta se pot pensiona anticipat. Aplicația prin care…