- Un numar de 4.943.460 pensionari era inregistrat la finele lunii iunie 2020 in Romania, in scadere cu 0,5% comparativ cu perioada similara din 2019, iar pensia medie a fost de 1.339 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul celor care s-au pensionat la limita…

- Institutul Național de Statistica vine cu o veste proasta pentru pensionari. Pensia medie in raport cu salariul a scazut in primul trimestru din acest an, fata de ultimul trimestru al anului trecut. Astfel, s-au constatat discrepante uriase intre pensionari, in functie de judetul de domiciliu. Pensia…

- Senatul a respins propunerea de impozitare cu 90% a pensiilor speciale, iar USR, inițiator al proiectului, acuza celelalte partide. ”Senatul tocmai a respins propunerea USR de impozitare cu 90% a pensiilor speciale. USR a incercat inca din 2016 sa elimine cu totul pensiile speciale, insa din cauza ipocriziei…

- Guvernul PNL poate sa-și asume riscul pierderii unor procente, poate chiar a alegerilor, daca nu majoreaza pensiile cu 40%, dar important e sa evite sa intre in istorie ca un Guvern care a ingropat Romania, declara la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.Liberalul Daniel Fenechiu spune…

- Desi agentia se asteapta ca efectele economice si fiscale negative provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) sa duca la majorarea datoriei guvernamentale nete a Romaniei la 43% din PIB in 2020, estimeaza ca vor avea loc masuri semnificative de consolidare dupa alegerile generale din 2020.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata seara, ca pensiile vor creste, dar procentul cu care vor fi majorate va depinde de starea economiei. “Pensiile vor creste. Cu cat vor creste pensiile, depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva de a putea plati pensiile nu numai anul asta, si anul…