Eurodeputatul Eugen Tomac spune ca partidele parlamentare trebuie presate astfel incat macar anul acesta sa fie votata legea PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300, act normativ care a fost adoptat de Senat in 2018, dar care n-a ajuns nici pana astazi sa fie votat in plenul Camerei Deputaților. „Din ciclul minunilor ce s-au intamplat anul trecut in Parlamentul Romaniei. In 2018 a fost adoptata, in Senat, legea propusa de PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Doar ca aceasta nu a ajuns niciodata sa fie votata in plenul Camerei Deputaților. In 4 ani, aleșii Romaniei…