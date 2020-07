Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, astazi, la Targu Jiu, unde s-a aflat intr-o vizita in judetul unde s-a inregistrat primul pacient cu COVID-19 din Romania, ca nu este ingrijorat de explozia numarului de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore. 460 de noi imbolnaviri au fost confirmate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spera ca numarul mare de cazuri de coronavirus din ultimele zile nu reprezinta al doilea val al pandemiei de coronavirus. Nelu Tataru mai "spera sa fie o crestere progresiva si sporadica, nu una exponentiala, ca sa ne gandim ca la 1 iulie sa avem o alta masura de relaxare",…

- Autoritațile ar putea reintroduce masuri restrictive in zonele in care apare o transmitere generalizata in comunitate a noului coronavirus, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi 24, precizand ca va urma o perioada cu o creștere ușoara a cazurilor, progresiva, ci nu o creștere exponențiala,…

- Starea de alerta va ramane in vigoare, cel mai probabil, și dupa 15 iunie, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, care a precizat ca noile masuri vor fi anunțate spre sfarșitul acestei saptamani.

- Nelu Tataru a povestit cum a reușit sa nu contacteze virusul Covid-19, dat fiind faptul ca a merg in toate focarele de infecție cu coronavirus din Romania. Ministrul Sanatații a povestit ce proceduri a urmat in fiecare seara, cand se intorcea din vizitele de lucru: dezinfectari, nebulizari, bai și izolare…

- Anunț important facut de ministrul Sanatații, dupa ce, vreme de doua luni, spitalele din Romania au fost inchise pentru bolnavii care nu sufereau de coronavirus. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, joi, ca fiecare direcție de sanatate publica este in curs de reașezare a circuitelor spitalelor,…

- De ce ne era frica, am scapat! Numarul de infectari noi a scazut astazi, zi considerata decisiva de Alexandru Rafila pentru trendul pe care se afla pandemia. Președintele Societații Romane de Microbiologie recunoaste ca se astepta la un numar mai mare de cazuri la 10 zile dupa iesirea din starea de…