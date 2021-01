In aceasta dimineața la Spitalul de boli infecțioase ”Matei Balț”, din București, a avut loc un incendiu devastator. In urma acestuia au fost victime, decese și a fost demarat Planul Roșu. Peste 100 de pacienți au fost transferați catre alte spitale din București, conform managerlui spitalului. Va vom ține la curent pe tot parcursul zilei cu […] The post Cați pacienți au murit in incendiul de la Matei Balș. Informații de ultima ora appeared first on IMPACT .