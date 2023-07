Stiri pe aceeasi tema

- Un nou ajutor de stat pentru pensionari din luna iulie. Anuntul de ultima ora facut de Casa de Pensii Un nou ajutor de stat pentru pensionari din luna iulie. Anuntul de ultima ora facut de Casa de Pensii Casele de Pensii din Romania anunta noi beneficii pentru pensionarii romani din luna iulie. Aproximativ…

- Sunt vești bune pentru o anumita parte dintre pensionarii din Romania. Acesta este mesajul dimineții despre pensiile din Romania. In perioada imediat urmatoare, guvernul va acorda un ajutor financiar pensionarilor. Nu mai puțin de 120.000 de persoane vor beneficia de acest sprijin. Pensionarii vor beneficia…

- Multe plaje din Europa, inclusiv din Grecia și Romania, au fost invadate in anii trecuți de meduze mov, a caror ințepatura toxica poate provoca reacții severe. Iata ce trebuie sa faci in astfel de situații.

- Elevii si studentii din invatamantul de stat sau particular acreditat din Romania, in varsta de pana in 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie vor beneficia de un ajutor financiar pentru a-si cumpara calculatoare si in anul 2023, anunta Guvernul…

- Numarul romanilor care primesc ajutor social, in creștere: Unde sunt cei mai mulți beneficiari Numarul romanilor care primesc ajutor social, in creștere: Unde sunt cei mai mulți beneficiari In luna martie a anului curent, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in martie 2023, de 165.714 persoane, cu 289 mai multe fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…

- Persoanele vulnerabile care nu au primit tichetele sociale de 250 de lei pentru alimente și mese calde pot sa se adreseze Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru lamurirea situației. In cazul in care nu a fost livrat cardul, acesta ”poate fi solicitat Postei Romane”. Persoanele care nu sunt…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) protesteaza fața de modul de departajare a companiilor selectate de Ministerul Economiei pentru a primi ajutor de stat conform HG 959/2022. Ei acuza ca „firmele de apartament” au „luat fața” liderilor din producție. AOAR atrage atenția asupra modului…