Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, s-a clasat pe locul patru in Caracal. In schimb, candidatul la prezidentiale a fost votat masiv in comuna Dobrosloveni, localitatea natala a nepoatei lui. In Caracal, Alexandru Cumpanasu a obtinut 917 voturi, clasandu-se pe locul al patrulea. Pe primul…

- Alexandru Cumpanasu s-a clasat pe primul loc in optiunile alegatorilor din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, localitatea natala a Alexandrei Macesanu, acolo unde candidatul independent a votat duminica, in primul tur al alegerilor prezidentiale, transmite Agerpres. Potrivit datelor publicate de Autoritatea…

- Alexandru Cumpanasu s-a clasat pe primul loc in optiunile alegatorilor din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, localitatea natala a Alexandrei Macesanu, acolo unde candidatul independent a votat duminica, in primul tur al alegerilor prezidentiale. Potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorala Permanenta,…

- Alexandru Cumpanasu s-a clasat pe primul loc in optiunile alegatorilor din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, localitatea natala a Alexandrei Macesanu, acolo unde candidatul independent a votat duminica, in primul tur al alegerilor prezidentiale. Potrivit datelor publicate de Autoritatea…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Alexandru Cumpanasu s-a clasat pe primul loc in optiunile alegatorilor din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, localitatea natala a Alexandrei Macesanu, acolo unde...

- Candidatul independent Alexandru Cumpanasu a votat, duminica dupa-amiaza, la o sectie din Caracal, el mergand la vot impreuna cu parintii Alexandrei Macesanu una dintre tinerele disparute in vara acestui an si pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o si apoi i-a incinerat cadavrul.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, arunca bomba in plina ancheta de la Caracal. Cumpanașu a dat declarații pe treptele Parchetului General, acolo unde a mers pentru a cere reaudierea familiei lui Gheorghe Dinca, de aceasta data din postura de complici.Citește și: BREAKING Alexandru…

- Alexandru Cumpanașu susține ca a intrat in posesia unui raport care arata ca procurorii și polițiștii implicați in intervenția la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal au afirmat ca au convenit de comun acord ca intervenția poliției sa se faca in dimineața zilei de 25 iulie, la ora 6. Cumpanașu crede…