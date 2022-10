Stiri pe aceeasi tema

- Proiectia de Gala din Craiova, a comediei romanesti „Teambuilding”, a avut loc in prezenta echipei si a regizorilor Matei Dima (BroMania), Cosmin Nedelcu (Micutzu) si Alex Cotet. Proiectia a avut loc miercuri, 28 septembrie, la ora 19.45, la Inspire VIP Electroputere. La sfarsitul proiectiei, fanii…

- Real record pentru o producție cinematografica romaneasca! 31.000 de bilete s-au vandut in avans la ”Team Building”, noul film al lui Matei Dima, alias BRomania. Comedia va intra in cinematografe din 30 septembrie a.c. Despre filmul regizat de popularul vlogger, actor și regizor BRomania, acesta este…

- BRomania, popularul vlogger, actor și regizor a investit 500.000 de euro in noul sau film cu care este convins ca va da lovitura. ”Teambuilding”, noua sa pelicula, va intra in cinematografe incepand cu 30 septembrie a.c. Devenit unul dintre cei mai populari romani in online, scheciurile sale de pe YouTube…

- Tudose este de parere ca in momentele de criza trebuie sa uitam de solidaritatea europeana. Potrivit News, eurodeputatul susține ca romanii nu au impuscat doi oameni de Craciun, ca sa o ia de la capat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comedia romaneasca Teambuilding, din 30 septembrie in cinema Vidra Productions iși completeaza portofoliul de filme cu o comedie cum nu s-a mai vazut. Dupa succesul producției Miami Bici, 5gang: Un altfel de Craciun și Tabara, filme care au inregistrat recorduri in anul lansarii lor, Teambuilding va…

- Prima editie Sunscreen Film & Arts Festival incepe joi, in Constanta, si promite patru zile pline de filme, cine-concerte, muzica, dar si intalniri cu unii dintre cei mai indragiti artisti straini si romani ai momentului: actorul sarb Darko Peric, artistii balcanici din formatia The Turbans sau…

- Pompierii aradeni au fost solicitați sa stinga, la sfarșitul saptamanii trecute, 16 incendii. Dintre acestea, 14 au fost arderi necontrolate la miriști, vegetație uscata sau deșeuri menajere, fiind afectate peste 10 hectare de teren.