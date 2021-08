Cod galben de ceaţă în șase judeţe. Vizibilitate scăzută pe autostrada A1 București-Pitești și pe Autostrada Soarelui

Șase judeţe se află, joi dimineață, sub avertizare cod galben de ceaţă, care duce la scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de… [citeste mai departe]