- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat ca a plasat fortele de descurajare in alerta de lupta, in ciuda negocierilor cu Ucraina de la granita cu Belarus, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Guvernul ucrainean spune ca rezistența țarii fața de Rusia este o lupta pentru a asigura viitorul Europei, potrivit BBC . Intr-o lunga postare pe Facebook, ministrul Apararii Oleksi Reznikov a laudat soldații, poliția, personalul medical și de asemenea civilii care s-au inarmat. „Uitați-va. Mulți și-au…

- Rusia a trimis crematorii mobile in Ucraina in urma trupelor militare pentru a ascunde dovezile cu privire la numarul victimelor de pe campul de lupta, susține un oficial britanic. Incineratoarele montate pe vehicule vor fi folosite pentru a ascunde dovezile cu privite la numarul victimelor pe campul…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi joi, in primele ore la invaziei ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci…

- Rusia a inceput atacul cu Ucraina, țara vecina Romaniei. Avioane, tancuri și nave militare au fost trimise in lupta, iar mai multe explozii au avut loc deja. Sute de militari ucrainieni au fost uciși

- Centrul ucrainean pentru securitate cibernetica a anuntat marti ca site-uri ale Ministerului Apararii si bancilor Privatbank si Osadbank sunt vizate de un atac cibernetic, informeaza agentia rusa de stiri TASS, preluata de Reuters, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ambasada Ucrainei in Marea Britanie a negat informația aparuta in presa britanica, potrivit careia țara e dispusa sa renunțe la obiectivul sau de a intra in NATO, daca astfel va fi evitat razboiul cu Rusia. „Planurile de a adera la NATO raman neschimbate. Acest lucru e stipulat clar in Constituția noastra.…