Câți militari ar fi fost uciși în Ucraina. O publicație independentă din Rusia dezvăluie pierderile suferite de armata rusă Publicația independenta rusa Mediazona a identificat, intr-o investigație realizata impreuna cu BBC Rusia, numele a 30.003 militari ruși uciși pana acum in cele 17 luni de razboi in Ucraina. Potrivit investigației, care s-a bazat strict pe consultarea surselor deschise, 1.351 de soldați ruși au murit doar in ultimele doua saptamani. Aceste cifre se bazeaza pe […] The post Cați militari ar fi fost uciși in Ucraina. O publicație independenta din Rusia dezvaluie pierderile suferite de armata rusa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Publicația independenta rusa Mediazona a identificat, intr-o investigație realizata impreuna cu BBC Rusia, numele a 30.003 militari ruși uciși pana acum in cele 17 luni de razboi in Ucraina. Conform investigației, care s-a bazat strict pe consultarea surselor deschise, 1.351 de soldați ruși au murit…

- Cel mai mare centru de depozitare a echipamentului militar rusesc a fost golit in proporție de aproape 50% de tancurile și blindatele sovietice pastrate acolo dinainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, potrivit unui raport Moscow Times realizat prin analizarea imaginilor din satelit. Depozitul militar Vagjanovo,…

- Moscova a fost atacata luni dimineata de doua drone trimise din Ucraina, dar care au fost interceptate si distruse, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Agentiile de presa de stat din Rusia au raportat ca fragmente de drone au fost gasite la 2 kilometri de cladirile ministerului. ⚡ "Around four o'clock…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, in cadrul unei intalniri cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, ca Polonia intentioneaza sa ocupe o parte din Ucraina, relateaza The Guardian, citand BBC Rusia. „In ceea ce-i priveste pe liderii polonezi, probabil ca se asteapta sa formeze…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus ca țara sa va considera eventualele livrari de F-16 in Ucraina drept o „amenințare a Occidentului in sfera nucleara”, potrivit Ansa.it. „Am informat puterile nucleare – SUA, Marea Britanie și Franța – ca Rusia nu poate ignora capacitatea acestor avioane…

- Rusia a dus aproximativ 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina pe teritoriul rusesc, a declarat, duminica seara, Grigori Karasin, seful comitetului international din cadrul Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, relateaza Reuters. „In ultimii ani, 700.000 de copii…

- SUA și cei mai apropiați aliați ai sai din NATO pregatesc un acord multilateral care le va permite statelor occidentale sa acorde garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina, in locul unei promisiuni concrete pentru aderarea la NATO a statului afectat de razboiul declanșat de Rusia, potrivit…

- Trupele rusesti au reusit sa captureze, in ultimele 5 luni, doar cateva sute de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina, iar Moscova a platit un pret enorm, in morti si raniti, pentru aceste castiguri limitate. Ofensiva rusa care a inceput la sfarsitul anului trecut s-a stins in mare parte la cateva…