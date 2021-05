Câți milionari sunt în Moldova: Sunt mult mai mulți decât anul trecut CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Serviciul Fiscal de Stat a prezentat astazi rezultatele declarațiilor pe venit depuse pentru anul 2020. Astfel, conform datelor, pentru anul trecut au fost identificați 2 962 de milionari, cu 447 de persoane mai multe decat in 2019. Astfel, venitul lor pentru anul 2020 a depașit suma de un milion de lei fiecare. © Sputnik / Miroslav RotariAnunț important de la FISC! Ce trebuie sa știe cei care au de platit impozite Potrivit SFS, cel mai mare venit pentru anul trecut a fost suma de peste 339 de milioane de lei. Totodata, cel mai tanar milionar din Moldova are… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

