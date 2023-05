Stiri pe aceeasi tema

- Programul Euro 200 destinat achiziției de calculatoare noi pentru elevii și studenții din Romania a fost modificat, astfel incat mai mulți elevi și studenți sa poata beneficia de banii de la stat. Programul „Euro 200” care ofera sprijin financiar elevilor și studenților pentru achiziționarea de calculatoare…

- „Azi am aflat și eu de acest scenariu. Nu știu cum sa-l numesc. In hotelul nostru vin mii de persoane. Habar nu am ce s-a intamplat... sunt șocat. Intotdeauna se leaga de numele meu”, a spus Murad, la Realitatea PLUS.Intrebat daca este fugit din țara, acesta a raspuns: „Asta e moda in Romania? Nu se…

- Booking si Airbnb au interme­diat cazari in valoare totala de peste 360 milioane de euro in 2022, conform unei analize facute de Ziarul Financiar pe baza datelor Eurostat.Astfel, in 2022 turistii au rezervat 4,6 milioane de nopti prin in­ter­mediul platformelor online, ceea ce reprezinta circa 20%…

- Introducere •Varsta de pensionare și nivelul speranței de viața – contextul european • Speranța de viața, evoluție și nivel in Romania • Participarea la activitatea economica • Trei remarci finale Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Refugiații ucraineni care s-au stabilit in Romania vor primi bani pentru cazare de la stat doar patru luni consecutiv, daca nu sunt angajați, iar suma pe familie va fi de 2.000 de lei pe luna. Aceasta sunt printre cele mai importante modificari pe care vrea sa le faca Guvernul Romaniei la ordonanța…

- Politistii de frontiera din cadrul punctului de trecere a hotarului Galați efectueaza cercetari cu privire la un barbat, cetatean al Republicii Moldova, care a incercat sa foloseasca la trecerea frontierei o carte de identitate romaneasca aparținand fratelui sau. Incidentul a avut loc joi, 23 martie,…

- Romania are aproape 91.500 de milionari in dolari, potrivit Ziarului Financiar. Dintre acestia, 2% sunt considerati foarte bogati, cu averi de peste 30 milioane dolari fiecare. Romania are aproape 91.500 de milionari in dolari, adica persoane a caror avere depaseste pragul de un milion de dolari,…

- Romania importa anual 66 de milioane de perechi de pantofi, iar o treime din total vine direct din China, arata datele WorldFootwear, o platforma ce analizeaza industria mondiala de incaltaminte, citata de Ziarul Financiar.