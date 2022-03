Joe Biden și Ursula von der Leyen au anunțat vineri un task force pentru a sprijini Europa in eforturile de a concretiza independența de Rusia in ceea ce privește gazul și petrolul. Grupul de lucru va cauta alternative pentru gazul lichefiat cu scopul de a readuce dependența Europei de Rusia. SUA va sprijini Europa cu cel puțin 15 miliarde de metri cubi de gaz lichefiat in 2022, in parteneriat cu alte state, a mai spus președintele Statelor Unite ale Americii. „Statele Unite ale Americii sunt un exportator net de energie, cu industrie locala puternica. Azi am fost de acord asura unui plan comun…