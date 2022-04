Câți mercenari străini luptă pentru Kiev. Românii, alături de polonezi și americani Aproape 7.000 de mercenari straini din peste 60 de țari lupta in Ucraina de partea Kievului, iar printre aceștia se numara și romani, alaturi de polonezi și americani, dupa cum a anunțat Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției TASS. „De la inceputul operațiunii militare speciale, regimul naționalist de la Kiev a atras in Ucraina 6.824 de mercenari straini din 63 de țari”, a declarat purtatorul de cuvant al armatei, Igor Konașenkov. Cei mai mulți mercenari provin din Polonia – 1.717 persoane, 1.500 din Statele Unite, Canada și Romania, potrivit datelor oficiale ale Ministerului rus al Apararii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

