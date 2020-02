Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca sunt in Romania 39 de situri Natura 2000 de care trebuie tinut cont atunci cand se construiesc autostrazi, iar, daca autoritatile romane vor sa acceseze fonduri nerambursabile, trebuie sa respecte regulile europene in aceasta privinta.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca in acest an si-a propus sa dea in folosinta cel putin 40 de kilometri de autostrada si maximum o suta de km. Acesta sustine ca autoritatile romane nu au datorii catre antreprenorii care au contracte pentru proiectele de infrastructura, insa lucrarile…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sustine ca "posibili" parteneri care vor sa investeasca in proiecte mari de infrastructura in Romania s-au adresat ministerului spunand ca vor sa investeasca in constructia de autostrazi. "Nu problema finantarii o avem, ci mai degraba capacitatea administrativa…

- Ministrul Transporturilor: Loturile 3 și 4 ale Autostrazii Transilvania ar putea fi finalizate in acest an Loturile 3 și 4 ale Autostrazii Transilvania ar putea fi finalizate in acest an, a adeclarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Bode a declarat, vineri, la Ungheni, că îşi…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Ungheni, ca isi doreste ca Lotul 4 Campia Turzii - Chetani, de pe Autostrada Transilvania, cu o lungime de 15,6 kilometri, si Lotul 3, intre Iernut si Chetani, cu o lungime de 17,9 kilometri, sa fie finalizate in acest an, dar ca exista…