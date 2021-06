Câți jurnaliști a ucis pandemia Coronavirusul a ucis peste 1.500 de jurnaliști din 77 de țari de la declanșarea pandemiei. Potrivit ONG-ului Press Emblem Campaign (PEC), cele mai multe cazuri s-au inregistrat in India și Brazilia, state puternic afectate de Covid-19. Secretarul general al PEC, Blaise Lempen, a deplans faptul ca jurnalistii sunt o categorie profesionala deosebit de expusa virusului și, in acest sens, le-a mulțumit țarilor care au inclus jurnalistii in grupurile prioritare pentru imunizare si guvernelor care au luat masuri pentru a ajuta familiile ziaristilor decedati. Peste jumatate dintre decesele consemnate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

