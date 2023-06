Stiri pe aceeasi tema

- Irina Deaconescu și soțul ei, Cristi Manea, se pregatesc pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor, asta pentru ca iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu. Irina Deaconescu pune la punct ultimele detalii pentru nunta, iar influencerița a oferit cateva detalii despre surpriza…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cununat religios la o manastire din Ucraina. Intr-un interviu pentru Wowbiz, vedeta a dezvaluit de ce a grabit cununia religioasa, mai ales ca marea petrecere de nunta a anulat-o. Ieri, Adriana Bahmuțeanu a anunțat ca s-a cununat religios cu George Restivan…

- Malina Avasiloaie radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca vedeta și partenerul ei, Alin Gabor, fac inca un pas important in viața lor și mai au doar doua luni pana la marele eveniment. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca trebuie sa puna la punct ultimele detalii…

