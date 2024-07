Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea in acest mandat un numar de 33 eurodeputati din cei 720Parlamentul European rezultat in urma alegerilor europene din 6 9 iunie se reuneste marti in sesiune constitutiva, principalele puncte ale agendei fiind alegerea conducerii acestei institutii si supunerea la vot a propunerii ca Ursula…

- Noua legislatura a Parlamentului European este reprezentata de 720 de europarlamentari, iar repartizarea locurilor acestora ține cont de marimea populației statelor membre, precum și de necesitatea unui nivel minim de reprezentare pentru cetațenii europeni din țarile mai mici, potrivit Antena 3. In…

- Europarlamentarul PNL, Siegfried Muresan, a anuntat, luni, ca in prima sesiune plenara, de saptamana viitoare, a Parlamentului European din noul mandat, se vor vota presedintii Parlamentului European si ai Comisiei Europene.

- Deputatul european Siegfried Mureșan anunța ca urmeaza sa candideze pentru un nou mandat de vicepreședinte al Grupului PPE.„Candidez la prima funcție importanta pentru Romania din noul mandat al Parlamentului European.

- Senatoarea Diana Șoșoaca, viitoare membra a Parlamentului European dupa alegerile europarlamentare de duminica, a mers marți la ambasada Rusiei, la o recepție organizata cu prilejul zilei naționale a Rusiei (12 iunie). La recepție, noul ambasador rus la București, Vladimir Lipaev, a dat vina pe Europa…

- Ursula von der Leyen se arata increzatoare ca poate obtine un nou mandat ca presedinta a Comisiei Europeneș „Da, sunt increzatoare, dar bineinteles ca stiu ca e multa munca in fata. Dar sunt cu siguranta increzatoare in ceea ce priveste candidatura pentru al doilea meu mandat”, a spus ea. Conform celei…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a fost reales la alegerile locale care au avut loc joi in Anglia. Laburistul a devenit astfel primul edil al capitalei britanice care obtine un al treilea mandat, potrivit presei locale.

- A fost ultima zi de lucru la Parlamentul European in actuala legislatura. Intr-un discurs rostit in plenul de la Strasburg, presedinta Parlamentului, Roberta Metsola, s-a declarat multumita de legile care au fost adoptate in cei cinci ani de mandat, de dezbaterile care au avut loc si de faptul ca actualii…