Noul an școlar mai ca bate la ușa, așadar a mai ramas doar o saptamana in care elevii din Romania se mai pot bucura de vacanța. Așa cum a anunțat și președintele țarii, Klaus Iohannis, pe data de 13 septembrie se vor intoarce toți elevii in banci. Cu o saptamana inainte de reinceperea școlilor, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a prezentat și statisticile despre vaccinare in randul celor mici.