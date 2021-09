A fost depașit pragul de 15% elevi vaccinați, anunțase zilele trecute ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Oficialul s-a laudat din nou cu aceste cifre, luni, 13 septembrie, in prima zi de școala. Cimpeanu a anuntat ca 10.000 de elevi s-au vaccinat anti-COVID in ultimele 10 zile, mai mulți decat angajati din sistemul de invatamant pe parcursul […] The post Cați elevi s-au vaccinat anti-Covid-19, de fapt. Ministrul Educației a transmis cifrele first appeared on Ziarul National .