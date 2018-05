Cati elevi renunta la scoala in Romania? Cifrele, ingrijoratoare Astazi, peste 300.000 de copii din Romania, cu varsta intre 3 si 17 ani, nu sunt inscrisi in nicio forma de invatamant, arata statisticile. In anul scolar 2015/2016, conform Institutului National de Statistica (INS), 30.504 de copii din ciclul primar si gimnazial au parasit scoala, in vreme ce alti 26.722 au abandonat in timpul liceului sau invatamantului profesional. Datele oficiale arata ca aproape jumatate dintre copiii din Romania (49%) se afla in risc de saracie sau excluziune sociala, fenomen care are consecinte grave pe termen lung si nu doar asupra copilului, ci ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

- In anul școlar 2015/2016, conform Institutului Național de Statistica (INS), 30.504 de copii din ciclul primar și gimnazial au parasit școala, in vreme ce alți 26.722 au abandonat in timpul liceului sau invațamantului profesional. Datele oficiale arata ca aproape jumatate dintre copiii din…

