- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a explicat motivul pentru care institutia a recomandat ca efectivele de elevi care participa fizic la cursuri, in scenariul rosu, sa fie injumatatite. Ea a precizat ca s-a observat o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 la categoria…

- Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a anuntat ca a fost trimisa inspectoratelor scolare o instructie conform careia, in scenariul rosu, doar jumatate dintre elevii dintr-o clasa din an terminal pot participa fizic la cursuri. In cazul clasei a VIII-a, este vorba despre 15 elevi, in cazul claselor…

- Ministerul Educației a transmis duminica noi informații catre toate inspectoratele școlare și catre toate școlile din țara, necesare pentru clarificarea modului de funcționare al școlilor in scenariul roșu. Astfel, activitațile didactice se vor realiza cu prezența fizica a maximum 15 elevi pe clasa…

- Peste 47 de mii de elevi din judetul Vrancea merg de luni din nou la scoala. Aproape toate localitatile din judet se afla in scenariul verde, ceea ce inseamna ca toti copiii participa fizic la ore. Un numar de 35 de unitati de invatamant din 8 comune sunt in scenariul galben, informeaza News.ro.…

- A fost aprobata Hotararea scenariilor de funcționare a școlilor din județul Cluj. In funcție de rata incidenței in fiecare localitate din județ, copiii merg fizic la școala sau continua cursurile online. Care sunt cele trei scenarii de funcționare?- Scenariul 1 (verde) - unde rata incidenței este…

- Revenirea la ore se face dupa 3 scenarii, in functie de incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de Covid din localitate. In scenariul 1, acolo unde incidenta este mai mica sau egala cu 1 la mia de locuitori, toti elevii si prescolarii participa, fizic, la cursuri. In scenariul al 2-lea, cand…

- Școala incepe la Aiud in scenariul GALBEN. Ce clase de elevi vor merge fizic la ore, de luni La Aiud, școala va incepe luni, 8 februarie, in scenariul galben. In prezent, rata incidenței cu SARS-COV-2 in municipiu este de 2,32 la 1000 de locuitori. Conform Ordinului comun al Ministerului Educației și…