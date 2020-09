Câți elevi nu vor putea participa la ore din cauza lipsei de resurse digitale Fundația World Vision Romania atrage atenția ca aproximativ 3 500 de copii care provin din familii defavorizate nu vor putea participa la cursuri din cauza faptului ca nu dispun de resurse digitale. „Din 14 septembrie, circa 3.500 de copii care provin din familii fara posibilitați materiale nu vor putea participa la ore deoarece nu dispun de un calculator sau o tableta; elevii respectivi invața in aproape 200 de unitați de invațamant amplasate in 30 de comunitați aflate in zonele galbene și roșii, unitați care vor incepe cursurile exclusiv in sistem online. Acest lucru se intampla desi inca din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a aprobat, azi, scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de invațamant de pe raza județului Cluj. SCENARIUL 1: Participarea zilnica a tuturor preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant, cu respectarea și aplicare tuturor normelor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a stabilit, in urma unei ședinte desfașurate joi, 10 septembrie, programul conform caruia vor merge la școala elevii din tot județul.Astfel, elevii vor participa la cursuri conform unuia dintre urmatoarele 3 scenarii:SCENARIUL 1Participarea zilnica…

- Ministerul Sanatatii reaminteste ca, in aceasta saptamana vor fi stabilite scenariile privind organizarea activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 Astazi, 7 septembrie 2020, toate directiile…

- Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei privind masurile pentru inceperea cursurilor scolare in conditii de siguranta stabileste ca directiile de sanatate publica vor informa, pana in 7 septembrie, Inspectoratul Scolar Judetean/ al Municipiului Bucuresti, Comitetul Judetean/…

- In cadrul unei conferințe de presa, consilierul primarului Claudiu Maior a declarat ca elevii din Targu Mureș vor beneficia la inceput de an școlar de tablete. „Cu toate ca administrația centrala nu și-a facut treaba și nu a transmis in teritoriu nici sume de bani și nici tablete pentru elevi,…

- Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), criticat zilele trecute de Ludovic Orban și astazi de ministrul Educației, Monica Anisie, pentru “licitația dezastruoasa” privind cele 250.000 de tablete destinate elevilor, explica, intr-o reacție oficiala transmisa catre Libertatea, de ce s-a…

- Consiliul Național al Elevilor a realizat un model tipizat de cerere pe care elevii il pot completa și transmite catre Ministerul Educației și Cercetarii, pentru a obține otableta sau un laptop, prin care sa poata sa acceseze școala online. Conform Legii 109/2020, Ministerul Educației și Cercetarii…

- Consiliul National al Elevilor apreciaza ca rezultatele înregistrate de elevi la Evaluarea Nationala ar trebui sa reprezinte o îngrijorare pentru Ministerul Educatiei, subliniind ca în perioada suspendarii cursurilor, multi copii din mediul rural au fost privati, în mod direct,…