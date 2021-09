Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi seara la B1 TV, ca școala va incepe pentru toți elevii in format fizic, avand in vedere ca invațamantul online nu a funcționat. Acesta a atras atenția ca din a doua jumatate lunii octombrie este posibil ca in București sa se depașeasca pragul de…

