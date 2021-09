Câți elevi nu participă anul acesta la deschiderea anului şcolar Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca 2.400 de elevi din 12 localitati din mai multe judete din tara, unde rata de infectare cu COVID a depasit vineri pragul de 6 la mia de locuitori, nu vor putea participa fizic, luni, la ceremoniile de deschidere a anului scolar, precizand ca acestia reprezinta mai putin de 1 la mie din numarul elevilor din Romania. “Ordinul comun ministrul Educatiei – ministrul Sanatatii prevede ca ziua de vineri, ziua de astazi, este zi de referinta pentru scenariul aplicat pentru intreaga saptamana care va incepe luni. Astazi avem 12 localitati care, din pacate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

