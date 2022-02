Câți elevi din Timișoara au părinții plecați la muncă în afara țării. Avertismentul DAS pentru familii Pe parcursul anului școlar 2021-2022, in unitațile de invațamant din oraș, Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara a identificat 578 de copii cu parinți plecați la munca in strainatate. Dintre aceștia, 194 de copii nu aveau domiciliul in Timișoara, ci in alte localitați din județul Timiș și au fost redirecționați catre primariile de domiciliu. […] Articolul Cați elevi din Timișoara au parinții plecați la munca in afara țarii. Avertismentul DAS pentru familii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

