Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului Bacalaureat este de 30,3%, inainte de afișarea contestațiilor, a anunțat marți Ministerul Educației. Primele rezultate se gasesc pe edu.ro. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, in aceeași sesiune a anului trecut, inainte de soluționarea contestațiilor, procentul candidaților care au promovat a fost 31,5%. Astfel, in sesiunea din aceasta toamna au promovat 9.703 candidați, din care 6.816 provin din promotia curenta, iar 2.887 de candidati provin din promotiile anterioare. Rata de succes pentru promoția 2020…