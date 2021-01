Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu a anunțat ca nu se pune problema reluarii cursurilor la clase decat dupa vacanța intersemestriala, iar asta numai daca evoluția epidemiologica o va permite, dar a nu a exclus ca ulterior, elevii sa recupereze materia pierduta in weekend. S-a terminat vacanța de iarna, iar elevii au…

- Anunțul ministrului Educației a uimit toți elevii și profesorii din țara! Sorin Cimpeanu a facut noi declarații privind desfașurarea orelor din semestrul al doilea. Cursurile s-ar putea ține și sambata, fiind nevoie de cursuri remediale.

- CNSU a decis in ședința din 8 ianuarie 2021 prelungirea cursurilor online pana pe 7 februarie, drept urmare gradinițele și școlile ar putea sa se redeschida din urmatoarea zi, 8 februarie. Pe de alta parte, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, insista ca revenirea elevilor in banci este o urgența de…

- Sorin Cimpeanu, la un post de televiziune: ”Aceste rezultate vor putea sa fie disponibile undeva la jumatatea lunii ianuarie, care este rata de infectare. Al doilea lucru important este modul in care se deruleaza campania de vaccinare. (...) Orice scenariu este deschis. Nu excludem absolut niciun scenariu…

- In urma cu doar cateva momente, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit in direct, in cadrul unei emisiuni TV, despre posibilitatea redeschiderii școlilor, dupa data de 15 ianuarie. Iata care a fost explicația oficialului cu privire la forma in care elevii și studenții ar putea invața de saptamana…

- Elevii nu vor reveni la școala incepand din data de 11 ianuarie 2021. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a vehiculat o data la care copiii s-ar putea reintoarce la cursuri. Intr-o declarație facuta pentru Știrile ProTV , Sorin Campeanu a spus ca „iși dorește deschiderea cat mai grabnica a școlilor”.…

- Sorin Cimpeanu, ministrul propus al Educatiei, a declarat la audierile din Parlament ca scolile si gradinitele se vor redeschide atunci cand situatia epidemiologica o va permite. Cand se redeschid scolile. Sorin Cimpeanu, ministrul propus al Educației, a fost intrebat in timpul audierilor din Parlament…

- Intrebat cand se vor redeschide școlile și gradinițele, ministrul propus pentru portofoliul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat in timpul audierilor din Parlament ca „cu toții ne dorim sa incepem școala cat mai repede in format clasic și vom incepe școala cat de repede ne va permite situația epidemiologica.…