Câți dintre orășenii români s-ar muta la țară dacă ar avea conexiune bună la internet Mulți romani care locuiesc la oraș s-au gandit in timpul pandemiei sa se mute la țara. Astfel, 59% dintre romanii din urban intervievati spun ca pandemia le-a influentat sau le-a schimbat opinia privind perspectiva de a locui la tara. Potrivit studiului Digitalizarea Europei, comandat de Vodafone Institute si realizat de Kantar, care a cuprins peste 15.000 de persoane intervievate din 15 tari europene, inclusiv Romania, 62% dintre romanii din urban intervievati si-ar putea imagina sa se mute la tara in 1-2 ani. Intrebati despre avantajele sau dezavantajele de a locui la tara, 80% dintre romanii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

