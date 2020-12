Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a oferit in urma cu o noapte o serie de declarații de dragoste din suflet, pe rețelele de socializare. Artista le-a dezvaluit fanilor cine i-a furat inima pentru totdeauna și cat este de fericita acum, dupa desparțirea de Razvan Simion.

- Coronavirusul a aratat ca nu ține cont de nimeni și de nimic. Acesta continua sa faca victime, iar printre ele s-a numarat și Mirela Banias, care, din fericire, a reușit sa-l invinga. Fosta concurenta de la „Insula Iubirii” a vorbit despre starea ei actuala de sanatate și le-a transmis fanilor ca era…

- Bianca Pop și-a dezamagit mama din cauza comportamentului pe care l-a avut in ultima perioada. Pentru a o aduce pe ”calea cea dreapta” pe fosta ispita de la ”Insula Iubirii”, Geta a recurs la un gest incredibil.

- Bucurie mare pentru fanii celebrului wrestler John Cena! Actorul și frumoasa lui iubita au decis sa se casatoreasca, lucru pe care au preferat insa sa-l țina secret. Iata detaliul care i-a dat de gol, dar și mai important, cum arata tanara care i-a furat inima starului internațional!

- In data de 14.10.2020, in jurul orei 16:15, in cursul unei actiuni ce a avut loc in zona intersecției dintre strazile Republicii si Minei, din orașul Petrila, politistii au oprit o caruța incarcata cu elemente din fier și fonta. Cei doi ocupanti ai atelajului, doi barbati in varsta de 33 si…

