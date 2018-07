Cati copii vrea Printul Harry?

Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle a demonstrat in repetate randuri ca are un stil vestimentar „regal”. Fosta actrița iși alege ținutele ținand cont și de parerea Prințului Harry, care nu se sfiește sa-i ofere sfaturi in aceasta privința. Ducesa de Sussex a devenit cunoscuta publicului datorita serialului „Suits” și a devenit…

- Cel mai așteptat eveniment al anului și anume casatoria Prințului Harry cu fosta actrița Meghan Markle, a avut loc in urma cu doua saptamani, nunta regala fiind urmarita și disputata de milioane de telespectatori, din toate colțurile lumii. Conform Daily Mail, nepotul Reginei Elisabeta i-a interzis…

- Au trecut de-abia 13 zile de cand a devenit membra a familiei regale britanice, insa soția Prințului Harry pare ca s-a acomodat deja noii ei vieți regale și s-a apropiat de cateva dintre regalitațile din jurul ei. Prințul Charles Este evident ca socrul ei, cel care a condus-o la altar, a fost de acord…

- Nunta lui Meghan Markle si a Printului Harry a fost urmarita de intreg mapamondul. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar relatia lor a culminat cu nunta care a avut loc pe 19 mai.

- Printul Harry si Meghan Markle s-au casatorit, sambata (19 mai), la capela St. George de pe domeniul Windsor, dupa 2 ani de relatie. Fosta iubita a Printului Harry, devastata la ceremonia religioasa cu Meghan Markle! Printul mostenitor al Marii Britanii a dorit ca fostele sale iubite sa fie prezente…

- Emoțiile și-au spus cuvantul la nunta regala! Prințul Harry nu s-a mai putut abține (nici la propriu, nici la figurat) cand a vazut-o pe viitoarea soție in fața altarului și i-a facut o marturisire cumva stanjenitoare care a facut-o pe Meghan Markle sa rada. Intocmai cum prevede protocolul, Meghan…

- Peste 2 zile va avea loc cel mai așteptat eveniment al anului: nunta regala dintre Prințul Harry (34 de ani) și actrița Meghan Markle (36 de ani). Pregatirile sunt in toi și se pun la punct ultimele detalii. Iata tot ce trebuie sa știi despre marele eveniment! Cand și unde va avea loc? Nunta va... Read…