Un numar de 1.256.155 de elevi au fost raportați de catre școli in cadrul recensamantului organizat de Ministerul Educației in luna iunie ca nu au alt mijloc de acces pentru școala online in afara de smartphone. Peste jumatate, 54,4%, dintre elevii care erau inscriși la 1 iunie in sistemul de...